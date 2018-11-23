رئيس الوزراء : الإمارات تمثل نموذج للدولة الحديثة .. فيديو

قال رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل نموذج للدولة الحديثة القائمة على النظام والقانون والعدل والعدالة .

وأشار خلال حديثه إلى برنامج اليمن في أسبوع على قناة أبوظبي، اليوم، إلى تضحيات دولة الإمارات في اليمن وجهودها ودعمها لمختلف القطاعات .. منوهاً بأهمية أن تتزامن مناسبة يوم الشهيد الإماراتي مع إحتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني للإستقلال .

وكان رئيس الوزراء قد تحدث خلال الحوار عن جهود الحكومة وما تم إنجازه حتى الآن على صعيد أصلاح الأوضاع الإقتصادية وإيقاف تدهور العملة الوطنية وتخفيض أسعار السلع الأساسية .