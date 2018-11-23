السيسي يتفقد أنفاق قناة السويس.. ومسجد وكنيسة العاصمة الإدارية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد اليوم الجمعة، تطورات الأعمال بمشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية.
وأضاف راضي في بيان اليوم، أن الرئيس السيسي تفقد كذلك المراحل الانشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب تفقد مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.
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