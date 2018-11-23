بالصور - مشادات وطوابير في "black friday".. وفتيات يواجهن أزمة بغرف "تغيير الملابس"

كتب وتصوير: بسمة مشالي:

شهد أحد المولات التجارية الكبرى في مدينة نصر، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لا سيما فئة الشباب، عقب انتهاء صلاة الجمعة اليوم؛ للاستفادة من عروض وتخفيضات "البلاك فرايداي" التي وصلت إلى 90٪ على بعض المنتجات.

ورغم قلة الأعداد عن العام الماضي، بحسب العاملين بالمحال التجارية، إلا أن التكدس والزحام تسبب في مشادات بين المشترين، وخاصة من الفتايات اللواتي حرصن على اقتناء الملابس ومستحضرات التجميل والاستفادة من الخصومات (طالع الألبوم المرفق بالأعلى).

وفي جولة لـ"لايف ستايل مصراوي"، رصدنا طوابير داخل...