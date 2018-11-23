دينا النجار
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، فيديو يظهر حطام القاذفة الروسية سوخوي 24، ومروحية الإنقاذ التي حطت في مكان الحادث لإخلاء الطيار ومساعده، وأسقطتها مقاتلات تركية في سوريا عام 2015.
ويُذكر أن لجنة التحقيقات الروسية مازالت تجرى تحقيقًا في قضية مقتل الطيار الروسي أوليغ بيشكوف، ومحاولة قتل مساعد طيار على الأراضي السورية في نفس العام، وعثرت على موقع تحطم المقاتلة أثناء التحريات الميدانية في مدينة اللاذقية.
تعليقات القراء
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللقطات الأولى لحطام القاذفة الروسية التي أسقطتها مقاتلات تركية في سوريا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .