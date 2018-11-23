شاهد اللقطات الأولى لحطام القاذفة الروسية التي أسقطتها مقاتلات تركية في سوريا

دينا النجار

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، فيديو يظهر حطام القاذفة الروسية سوخوي 24، ومروحية الإنقاذ التي حطت في مكان الحادث لإخلاء الطيار ومساعده، وأسقطتها مقاتلات تركية في سوريا عام 2015.

ويُذكر أن لجنة التحقيقات الروسية مازالت تجرى تحقيقًا في قضية مقتل الطيار الروسي أوليغ بيشكوف، ومحاولة قتل مساعد طيار على الأراضي السورية في نفس العام، وعثرت على موقع تحطم المقاتلة أثناء التحريات الميدانية في مدينة اللاذقية.

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