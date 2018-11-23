نقابة صيادلة تدين الاعتداءات المتكررة على الصيادلة في طرابلس

أعلنت ​نقابة صيادلة لبنان​ في بيان، إستنكارها "للاعتداءات المتكررة على الصيادلة في منطقة طرابلس، بعد اقتحام وسرقة صيدلية شادي - ​ابي سمراء​ لصاحبتها الصيدلانية فاطمة معين سيف الدين".

وإذ شجبت "الاعتداء على كل صيدلي يقوم بممارسة مهامه وواجبه ضمن مهنته الانسانية في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها المهنة"، تطلب من "الجهات الامنية المعنية، لا سيما في ​مدينة طرابلس​، الحفاظ على امن المواطنين والتشدد بمكافحة ظاهرة الاعتداء على ​الصيدليات​ والصيادلة ليتمكنوا من الاستمرار بإداء رسالتهم الانسانية السامية".