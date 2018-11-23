فادي الجميل: صناعة الورق والطباعة باتت تلعب دورا مصيريا بدعم القطاع الصناعي

أكد رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​ على أن "الصناعات الورقية في المنطقة كما العالم، اكتسبت في السنوات القليلة الماضية أهمية متزايدة نظرا لمساهمتها الهائلة في عملية إعادة التدوير واعتبارها ركنا أساسيا فيما بات يعرف بالصناعات الخضراء وداعما رئيسيا للاقتصاد الأخضر حول العالم"، مؤكدا أن "​لبنان​ قادر على دعم مفهوم ​الاقتصاد​ الأخضر لأن ذلك يشكل مصلحة وطنية كبرى".

وأشار الجميل الى أن " صناعة الورق والطباعة والتغليف باتت تلعب دورا مصيريا في دعم القطاع الصناعي عموما والاقتصادات الوطنية على وجه الخصوص. وفي ظل الظروف المظلمة التي تمر فيها بلدان المنطقة، تشكل ​الصناعة​ كما الصناعيين نورا في نهاية نفق مظلم. لقد أطلق على الصناعيين لقب صناع الأمل باعتبارهم البناة الأوائل لمجتمعاتهم في السلم والحرب، وهم سيكونون القوة الرئيسية الأولى التي ستعيد ​البناء​ بعد حروب المنطقة".