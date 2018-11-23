قوى الأمن عمّمت صورة مفقودة غادرت الأربعاء منزل ذويها في الصفير ولم تعد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: "سارة رضا بري" وهي لبنانية من مواليد عام 1989، الّتي غادرت بتاريخ 21 تشرين الثاني 2018 منزل ذويها الكائن في محلة الصفير - الضاحية الجنوبية، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه".
وركّزت في بلاغ على أنّ "لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 466383/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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