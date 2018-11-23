قوى الأمن عمّمت صورة مفقودة غادرت الأربعاء منزل ذويها في الصفير ولم تعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: "سارة رضا بري" وهي لبنانية من مواليد عام 1989، الّتي غادرت بتاريخ 21 تشرين الثاني 2018 منزل ذويها الكائن في محلة الصفير - ​الضاحية الجنوبية​، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه".

وركّزت في بلاغ على أنّ "لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة ​برج البراجنة​ في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 466383/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".