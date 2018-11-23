اعتصام لاهالي الموقوفين الإسلاميين في صيدا للمطالبة بالعفو العام

نفذ اهالي الموقوفين الاسلاميين اعتصاما أمام مسجد الصديق في صيدا بعنوان "العفو العام مطلبنا"، رفعوا خلاله لافتات دعت الى " تنفيذ العفو العام في حق أبنائنا وازواجنا" .
وأوضح الشيخ خالد العارفي "ان هدف الإعتصام هو العفو العام الذي يشكل مطلبنا الأساسي"، داعيا الى "تأليف الحكومة لتبحث قي قضية الموقوفين"، لافتا الى "ان كل تأخير في تشكيلها يعني بقاء ابنائنا في السجون".
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