اعتصام لاهالي الموقوفين الإسلاميين في صيدا للمطالبة بالعفو العام

نفذ ​اهالي الموقوفين​ الاسلاميين اعتصاما أمام مسجد الصديق في صيدا بعنوان "​العفو العام​ مطلبنا"، رفعوا خلاله لافتات دعت الى " تنفيذ العفو العام في حق أبنائنا وازواجنا" .

وأوضح الشيخ خالد العارفي "ان هدف الإعتصام هو العفو العام الذي يشكل مطلبنا الأساسي"، داعيا الى "تأليف ​الحكومة​ لتبحث قي قضية الموقوفين"، لافتا الى "ان كل تأخير في تشكيلها يعني بقاء ابنائنا في السجون".