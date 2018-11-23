تشييع تلميذ الضابط أسامة حبلص في مسقط رأسه ذوق الحبالصة

شيّعت بلدة ذوق الحبالصة، جثمان التلميذ الضابط في المدرسة الحربية أسامة حبلص، نجل الشيخ محمد حبلص الّذي تُوفي اثر ​حادث سير​ مروّع يوم أمس على ​الطريق البحرية​ لجهة ​الدورة​.

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