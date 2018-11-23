خطيب جمعة طهران: أميركا إرهابية وللسعودية دور رئيسي بكل عمل إرهابي في العالم الإسلامي

أكّد خطيب جمعة ​طهران​ المؤقت آية الله سيد احمد خاتمي، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ إرهابية وترعى ​الإرهاب​، و​السعودية​ عميلة أميركا كان لها دور رئيسي في كلّ عمل إرهابي وقع في ​العالم الإسلامي​"، مركّزًا على "ضرورة اتحاد المسلمين ضدّ مؤامرات القوى العظمى وأن لايسمحوا بحصول شرخ في الأمة الإسلامية".

وتطرّق خاتمي في خطبتي صلاة الجمعة في طهران، إلى أسبوع التعبئة، موضحًا أنّ "الثقافة التعبوية كانت عاملًا لتحقيق الإنتصار. هذه الثقافة في ​العراق​ أعطت ثمارها وحرّرت ​الموصل​ من المجرمين "الدواعش"، وفي ​لبنان​ ألحق "​حزب الله​" والمقاومة هزيمة منكرة بالكيان الصهيوني، وكذلك كان الأمر في ​اليمن​ و​فلسطين​".