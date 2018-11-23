شرطة منطقة مكة: القبض على شخص تنكر بزي نسائي وأحرق سيارة في جدة

أعلن الأمن العام السعودي، أنّ "شرطة منطقة ​مكة المكرمة​، تمكّنت من تحديد هوية المتهم بتعمّد إحراق سيارة متوقّفة في أحد أحياء محافظة جدة، وألقت القبض عليه"، لافتًا إلى أنّه "جرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة".

ويظهر في مقطع فيديو وصور جرى تداولهم على مواقع التواصل الإجتماعي، شخصًا مجهول الهوية، متنكّرًا بزي نسائي، يسكب مادة سائلة على سيارة متوقّفة، ويقوم بإضرام النار فيها.