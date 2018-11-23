"صباح التركية": الطبيب الشرعي السعودي سحب دم خاشقجي كي لا يترك أثراً

كشفت صحيفة "صباح" التركية أن " رئيس الطب الشرعي السعودي سحب دم الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ من الوريد كي لا يتطاير أو يترك أثراً وسكبه في الحمام"، مؤكدة أن " التحقيق التركي فحص ​المياه​ العادمة في أحد شوارع القنصلية ​السعودية​ وقارنها مع الحمض النووي لخاشقجي".

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