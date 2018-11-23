النشرة: توقيف مطلوب أصيب بتبادل لإطلاق النار مع دورية لاستخبارات الجيش في الطيبة

افاد مراسل "النشرة" بـ"توقيف المطلوب "ا. ز. بعد إصابته بجروح خطرة أثناء تبادل ل​إطلاق النار​ مع دورية ل​استخبارات الجيش​ اللبناني عند مفرق بلدة ​الطيبة​ - ​بعلبك​".

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