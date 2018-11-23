مؤتمر حاشد في ذكرى حادث مسجد الروضة بحضور وزيري الأوقاف والتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

عقد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، مؤتمرا اليوم عقب صلاة الجمعة، من داخل قرية الروضة بمناسبة الذكرى الأولى لحادث وشهداء مسجد الروضة، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وممثلين عن الأزهر ووزارة الشباب والرياضة وبدأ المؤتمر بقراءة الفاتحة.

وقال شوشة، في كلمته إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتقديم التسهيلات والاحتياجات لقرية الروضة حتى تصبح أهم قرية نموذجية في مصر، ووعدنا الرئيس بتنفيذ جميع الاحتياجات اللازمة للقرية.

كما كرم وزير الأوقاف سيدة بدوية من أهالي قرية الروضة استشهد زوجها وشقيقها واثنين من أبنائها في حادث مجزرة مسجد الروضة ولقبها وزير الأوقاف بـ"أم الشهداء".