نص بيان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن عن زيارة الحديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (مصراوي)

قال مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي عقده بعد وصوله إلى مدينة الحديدة، غربي اليمن، "نحن اليوم في الحديدة من أجل الاطلاع على الوضع هنا وسنعمل مع كافة الأطراف من أجل تجنيب الحديدة ويلات الحرب".

ووصل غريفيث في وقت سابق اليوم إلى مدينة الحديدة، وزار مينائها الاستراتيجي ومن المقرر أن يلتقي بمسؤولين في السلطة المحلية قبل مغادرته المدينة.

ويسعى المبعوث الأممي لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي بهدف التوصل إلى اتفاق سلام يفضي إلى وقف العمليات العسكرية في البلاد التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وإلى نص بيان مبعوث الأمم المتحدة: "أنظار العالم تتجه صوب الحديدة"

"لقد وصلت صباح هذا اليوم، قادماً من صنعاء، الى مدينة الحديدة. وانني ممتن للترحيب الحار الذي استقبلت به من كبار المسئولين هنا، وللتنظيم الجيد لهذه الزيارة. إن انظار العالم تتجه صوب الحديدة. إن القادة والرؤساء من كل البلدان دعونا جميعا للحفاظ على السلام في الحديدة. لقد جئت إلى هنا اليوم مع أصدقائي وزملائي ليز غراندي المنسق الإنساني للأمم المتحدة، ومدير برنامج الغذاء العالمي إستيفن أندرسون، لنتعرف بشكل مباشر كيف يمكننا الاسهام في حماية الناس في الحديدة من التعرض لمزيدٍ من الدمار.

أرحب بالنداءات الأخير التي تدعو إلى وقف القتال، وهدة خطوة أساسية إذا أردنا حماية أرواح المدنيين وبناء الثقة بين الأطراف. كما تعلمون أنني أخطط وأتمنى أن أجمع الأطراف معاً في السويد في وقت قريب جداً لاستئناف المشاورات السياسية.

ولقد التقيت أمس مع قيادة أنصار الله في صنعاء، وتطرقنا ضمن مباحثاتنا الى كيفية اسهام الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام في الحديدة. وأنا هنا اليوم لأخبركم أننا قد إتفقنا على أن الأمم المتحدة يجب أن تنخرط الان وبشكل عاجل في مفاوضات تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة، وأيضا على نطاق أوسع.

نحن نعتقد أن مثل هذا الدور سيحافظ على خط الإمداد الإنساني الرئيسي الذي يبدأ من هنا ليخدم الشعب اليمني. كذلك نأمل أن يسهم مثل هذا الدور أيضاً في الجهود الدولية لزيادة قدرة وفاعلية الميناء."