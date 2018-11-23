"الأعلى للآثار": افتتاح معبد موت وإزاحة الستار عن آخر تمثال لرمسيس بالأقصر في أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس: أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن انتهاء أعمال مشروع تأهيل معبد الكرنك لاستقبال ذوي الإعاقة. وأوضح وزيري خلال تفقد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، اليوم الجمعة، لأعمال الترميمات أنه سيتم افتتاح معبد موت بالكرنك أمام السياح لأول مرة وإزاحة الستار عن التمثال الاخير للملك رمسيس الثاني أمام معبد الأقصر في شهر أبريل المقبل تزامنا مع الاحتفال بيوم التراث العالمي.

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