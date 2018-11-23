الملابس ومستحضرات التجميل تجذب الزبائن في "البلاك فرايدي" .. وتجار :"أملنا في البيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استحوذت محلات الملابس ومستحضرات التجميل "الميك أب" على اهتمام الزبائن في مول سيتي ستارز بمدينة نصر، للاستفادة من تخفيضات "بلاك فرايدي" الذي تطلقه المحلات التجارية، اليوم الجمعة.

ووفقا لجولة لـ"مصراوي" بالمول، تتراوح التخفيضات على أسعار الملابس بين 30 إلى 50%، فيما تصل التخفيضات على أسعار الميك أب إلى 70%.

وقالت هنا عماد، لمصراوي، إنها انتظرت تخفيضات "بلاك فرايداي" لشراء الملابس الشتوية نظرا لارتفاع أسعارها هذا العام.

"يوجد خصومات على الملابس الشتوية تصل لـ 50% .. الأسعار أقل لذلك اشتريت اليوم احتياجاتي من ملابس الشتاء " بحسب ما قالته هنا.

وتقول إنها أجرت زيارة لمحلات الملابس قبل عروض اليوم، لمعرفة الأسعار "فيه تخفيضات بس بسيطة لأنهم بيرفعوا السعر الأول وبعدين يحطو عليه التخفيض ".

وهو ما اتفقت معه مريم طه، حيث ترى أن التخفيضات التي أعلنت عنها المحال التجارية "لا تُذكر" لأنها رفعت أسعار الملابس قبل "بلاك فرايداي" ثم وضعت عليها التخفيضات.

وتضيف هنا "المحلات بتضحك علينا بسعر التخفيض بس احنا بنشتري" مشيرة إلى أنها اشترت لابنتها حذاء ثمنه 1200 جنيه مقابل 2400 جنيه قبل التخفيض .

" كنت عاملة حسابي على 1000 جنيه ثمن للحذاء بس هعمل إيه لازم اشتريه ليها " وفقا لما قالته هنا .

وأضافت أنها اشترت احتياجاتها من الملابس من أحد المحال الذي يضع تخفيضًا بنسبة 50 %، موضحة "اشتريت چاكيت بقيمة 1000 جنيه مقابل 2000 جنيه قبل التخفيض.. ودي تعتبر نسبة تخفيض مرضية".

ويقول عمر محمد، إنه اشترى بعض من احتياجاته في البلاك فرايداي لوجود تخفيضات كبيرة، خاصة على الملابس الرياضية.

"اشتريت تي شيرت بـ 100 جنيه مقابل 200 جنيه قبل التخفيض، وبعض الملابس الرياضية أقل من سعرها قبل التخفيض بحوالي 30% .. ده يعتبر تخفيض كويس لأن الأسعار مرتفعة" بحسب عمر.

وفي حين شهدت محال الملابس إقبالًا كبيرًا من المشترين، قررت منى سيد، تغيير وجهتها من الملابس لشراء مستحضرت تجميل مستجيبة للتخفيضات "المغرية" عليها.

"كنت ناوية اشتري ملابس في البلاك فرايداي، لكن محلات الميك اب تضع تخفيض يصل لـ 70% على بعض من أنواع البراندات فقررت أشتري ميك اب" بحسب منى.

وتضيف "وافقة في الطابور بقالي نص ساعة، بس ياريت ألحق اشتري علشان فيه ناس كتير اشترت وممكن يخلصوا بضاعة المحل على ما يجي دوري".

وفي المقابل يرى أحمد منصور ، أن التخفيضات على أسعار الأحذية غير مرضية ، قائلا :" أنا دخلت المحل لما لقيت كاتبين اشتري قطعتين واحصل على الحذاء الثالث هدية، ولكن وجدت أن ثمن الحذائين حوالي 3500 جنيه , فهذا لا يعتبر تخفيض لأن سعر الثلاثة أحذية دون التخفيض 3800 جنيه".

ويأمل أصحاب المحال التجارية أن يساهم "بلاك فرايداي" في تحريك السوق، خاصة في ظل ركود حركة البيع نتيجة ارتفاع الأسعار هذا العام.

وقال محمد علي، المسؤول عن المبيعات في أحد محلات الملابس، إن المحل شهد إقبالًا شديدًا منذ بداية اليوم "لدرجة إن فيه بعض المقاسات نفذت من المحل" .

وتوقع أن يتم بيع جزء كبير من البضاعة، في حال استمر الإقبال بنفس الكثافة على المحل لآخر اليوم .

ويقول عامر مصطفى، مسؤول المبيعات في محل ملابس أيضًا "البلاك فرايداي حدث سنوي ننتظره لتنشيط حركة المبيعات خاصة بسبب الركود السنة دي.. أملنا في البلاك فراي داي علشان الناس تشتري احتياجتها من هدوم الشتاء".