"لواحظ وابنتها".. قتلتا صفاء في دشنا وسرقتا مصوغاتها والأمن العام يضبطهما بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديريتي أمن قنا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في تحديد هوية مرتكبي واقعة مقتل ربة منزل، بدشنا، وسرقة مصوغاتها الذهبية، وألقت الشرطة القبض على متهمتين أثناء اختبائهما داخل شقة في الغردقة.

التفاصيل بدأت بإشارة لقسم شرطة قنا، من المستشفى الجامعي، يفيد وفاة "صفاء.ع"، 30 سنة، ربة منزل مقيمة بدشنا، إثر إصابتها بجرح قطعي في الرأس، وتبين سرقة مشغولاتها الذهبية، وبعض متعلقاتها.

شكلت أجهزة الأمن فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية، ومديريتي أمن قنا والبحر الأحمر لتحديد وضبط الجناة، أسفرت جهوده عن كشف مرتكبي الواقعة، وبينت التحريات أنهما "لواحظ.م"، 48 سنة، وابنتها "أمل.م"، 27 سنة، مقيمتان في دشنا بقنا، لكنهما اختبئتا في شقة بمنطقة الغردقة، وتم ضبطهما.

وعثر فريق المباحث بحوزتهما على هاتف محمول، ومتعلقات خاصة بالمجني عليها، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.