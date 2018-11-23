"حرامية تكاتك".. أمن المنيا يضبط تشكيل عصابي ارتكب 6 وقائع سرقة تحت تهديد السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" والإتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ديرمواس (بالمنيا) مفادها قيام كلٍ من (سائق وثلاثة عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بإسلوب المغافلة، وكذا إستدراج قائديها للطرق الفرعية، والإستيلاء عليها عقب تهديدهم بأسلحة بيضاء.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا (عاطل) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 6 حوادث بدوائر مراكز شرطة " ديرمواس بالمنيا ، ومنفلوط والقوصية بأسيوط" وأضافوا ببيعهم متحصلات جرائمهم المستولى عليها لعملائهم (سائق، عاطل " له معلومات جنائية" مع علمهم بكونها من متحصلات وقائع السرقة) ، حيث تم ضبطهما، وأرشدا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.