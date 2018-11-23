الجيزة تُسجل أول ضحايا الأمطار.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجل مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، أول ضحايا الأمطار صباح اليوم الجمعة، إذ لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء، وتم نقله إلى مستشفى البدرشين للتصريح بالدفن.

تلقى العميد خالد فهمي، مأمور قسم شرطة البدرشين، إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شاب صعقا بالكهرباء بمنطقة سقارة.

وكشفت تحريات العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث البدرشين والعياط، أنه أثناء توجه زياد محمد أبو الليل، 16 سنة، لمباشرة عمله بمحل لبيع الملابس، تعرض لصعق كهربي بالباب بسبب الأمطار.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.