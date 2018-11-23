نائب وزير الزراعة ومحافظ دمياط يتفقدان المزارع السمكية بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بحثت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مع أوجه التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة دمياط في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الخطوات العملية للدفع بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ومناقشة موقف برنامج تحصين الماشية على مستوى المحافظة.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم الجمعة، أن محرز قامت بجولة تفقدية للمزارع السمكية بمحافظة دمياط للوقوف على آليات تطويرها واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستزراع السمكي.

وقد قامت نائب الوزير ومحافظ دمياط خلال الزيارة بعقد لقاء مع بعض أصحاب المزارع السمكية بالمحافظة للوقوف على مشكلاتهم والسبل المختلفة لتطوير أدوات الإنتاج .. مؤكدتان دعم الوزارة والمحافظة لتطوير بحيرة المنزلة ورفع كفاءتها كجزء من المشروع القومي للنهوض بها وإعادتها لسابق عهدها.

كما تفقدتا منفذ بيع الأسماك بأحد المزارع السمكية وأشادتا بتنوع الأصناف التي تنتجها المزارع مؤكدتين بذل كل الجهود لمضاعفة الإنتاج لتغطية السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.

وبعد ذلك، توجهتا إلى منطقة الخياطة – طريق عزبة البرج للوقوف على الأعمال الخاصة بفتحة قناة البط وهذا المشروع عبارة عن قناه تربط بين بحيرة المنزلة ونهر النيل المتصل بالبحر من ناحية قرية الخياطة بدمياط على طريق عزبة البرج بدمياط، والهدف منه هو تجديد وتحسين جودة المياه بمناطق الرطمة وطبل والخياطة وشط جريبة ببحيرة المنزلة بدمياط لزيادة إنتاجية المزارع السمكية وتحسين بيئة الانتاج السمكي وكذا زيادة الأسماك وتحسين بيئته بمناطق الصيد الحر عبارة عن حفر قناة مع تدبيشها بطول 700 مترا مع عمل 2 سحارة أسفل طريق عزبة البرج لسريان المياه المالحة من والى البحيرة.

ووجهت محرز بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية خلال وقت وجيز، كما وجهت بسرعة إنجاز الأعمال ببوغاز الصفارة لتحسين خواص البيئة المائية ببحيرة المنزلة.

وفي نهاية الزيارة، التقت محرز العاملين بمنطقة دمياط للثروة السمكية بمقر عملهم بمبنى المنطقة بشطا، حيث استمعت إلى المشروعات الخاصة بالثروة السمكية، وما تم رفعه من إحداثيات المزارع السمكية ، كما تم عرض المشاكل والمعوقات التي يواجهونها.

