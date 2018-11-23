حماية المستهلك تطرح مشروع “الزراعة المنزلية قوتنا من بيوتنا”

تنظم جمعية حماية المستهلك يوم السبت بمقرها بأركويت منتداها الشهري رقم (235) تحت عنوان “الزراعة المنزلية قوتنا من بيوتنا”. وقال الامين العام للجمعية دكتور ياسر ميرغني إن المنتدى يشارك فيه عدد من المتخصصين والخبراء ويتداولون بالنقاش أهمية الزراعة العضوية والتجارب الرائدة واضاف لـ(سونا) أن المتحدثين سيتطرقون الى اضرار المبيدات وتأثيراتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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