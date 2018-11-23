مجلس المريخ يسلم اللاعبين والجهاز الفني راتبي سبتمبر وأكتوبر

سلم القطاع الرياضي ودائرة الكرة بالمريخ بعد نهاية مباراة المريخ مع اتحاد العاصمة الجزائري أمس الأول ومن داخل مقر إقامة البعثة بفندق كانون سلم جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني مرتب شهري سبتمبر وأكتوبر، في بادرة وجدت الإشادة من قبل نجوم الفرقة الحمراء وجهازهم الفني الذين أبدوا ارتياحهم الكامل بعد الإيفاء بالالتزامات المالية المتعلقة بالرواتب المتأخرة.

ويتوقع أن يقوم مجلس الإدارة بحسب صحيفة الصدى بمنح نجومه وطاقمهم الفني حافز الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري خلال اليوم أو السبت، حتى يكونوا في كامل المعنويات والجاهزية لمباراة فايبرز الأوغندي ومواجهة الرد مع اتحاد العاصمة بالجزائر والاستحقاقات التي تنتظرهم في الدوري الممتاز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)