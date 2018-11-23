طلاب ولاية الخرطوم يسيرون قافلة كبرى الى ولاية جنوب دارفور مشاركة بالدورة المدرسة

يقود الأمين العام للاتحاد طلاب ولاية الخرطوم الاستاذ عثمان آدم محمد وغيرها من الاساسيات التي تدفع عملية التعليم بالولاية حيث تقام فعاليات الدورة المدرسية(28) بنيالا.

وقال عثمان -وفق سونا – إن القافلة تجيء في اطار العلاقات الخارجية للاتحاد والتي تربطه بجميع اتحادات ولايات السودان مشيرا الى ان المشاركة في الدورة المدرسية ظل الاتحاد مداوما عليها خلال السنوات الماضية وآخرها كسلا وأن الاتحاد يشارك في الدورة المدرسية القومية المقامة بولاية جنوب دارفور ولفت الى عزم الاتحاد على تكريم عدد من الرموز التعليمية والتربوية بالولاية فضلا عن زيارات لرواد التعليم بالولاية.

وأضاف الأمين العام في تصريحات صحفية اليوم ان القافلة تحتوي على عدد من المختصين في مجالات مختلفة بغرض تقديم برامج توعوية وإرشادية بعدد من محليات الولاية كذلك تهدف القافلة للوقوف مع طلاب ولاية الخرطوم المشاركين في الدورة المدرسية القومية حتى يتمكنوا من تحقيق نتائج إيجابية. وكشف عن جملة من المشاريع يعكف الاتحاد على إنفاذها في الخطة في نصفها الثاني خاصة في المجالات الصحية عبر افتتاح مركز صحي بمجمع مصعب بن عمير بالكلاكلة بالاضافة إلى المواصلة في ادراج الطلاب تحت مظلة التأمين الصحي واستخراج بطاقات الترحيل المجانية ودعم كافتيريات المجمعات السكنية والجامعات بالمواد الغذائية فضلا عن عقد ندوات ومحاضرات لمحاربة الظواهر السالبة وسط المجتمع الطلابي بما فيها ظاهره العنف الطلابي التي اصبحت في انحسار كبير مقارنة بالاعوام السابقة.

يذكر أن اتحاد طلاب ولاية الخرطوم يشارك في الدورة المدرسية القومية بولاية جنوب دارفور بعدد من الطلاب والطالبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)