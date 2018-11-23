مذكرة تعاون بين قناتي الملاعب وأبوظبي الرياضية لإنتاج برامج مشتركة

أعلنت قناة “الملاعب الرياضية” الاتفاق مع نظيرتها “أبوظبي الرياضية” على توقيع مذكرة تعاون بينهما يتم بموجبها تبادل البرامج الرياضية المختلفة، إلى جانب إنتاج وبث برنامج تلفزيوني أسبوعي من 4 حلقات شهرياً، إذ يتم بث 3 منها في دولة الإمارات العربية المتحدة وإنتاج وبث حلقة واحدة في السودان، حيث يتم الانتقال التدريجي إلى علاقة أكثر تطوراً تمتد سنوات عدة خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة المميزة بين المؤسستين، كما تسعى القناة لإجراء حوارات هادفة تخدم مصلحة التطور الرياضي في السودان مع المسؤولين والرياضيين وصناع القرار إلى جانب أفكار جديدة من شأنها أن تستحوذ على الاهتمام من الشارع الرياضي السوداني.

وتم الإعلان عن هذه التفاصيل بحسب صحيفة قوون خلال استقبال يعقوب السعدي مدير عام قنوات أبوطبي الرياضية للمهندس محمد عمر الفاروق الخميس بمكتبه في أبوظبي للتشاور حول جميع الخطوات التي تعزز العلاقة بين القناتين وسبل تطورها بما يخدم الوسط الرياضي في البلدين الشقيقين.

وأكد المهندس محمد عمر الفاروق سريان اتفاقية التعاون بعد التوقيع المشترك على مذكرة التعاون خلال الاحتفال الذي سيتم تنظيمه في السودان أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل بحضور مسؤولين إماراتيين من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الكرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)