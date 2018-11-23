الشروع في سفلتة شارع الردمية بالحاج يوسف

شدد مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه ولاية الخرطوم المهندس الصافي أحمد آدم، على التركيز في استخدام معدات السلامة المهنية في اعمال الطرق، مشيدا خلال اطلاعه على تقرير الاداء لاعمال سفلتة شارع الردمية بالحاج يوسف – وفق سونا – بالمهنية والجهود المبذولة في أعمال الرصف بالاسفلت التي تجري الآن بالطريق التي تنفذها شركة الراقي للطرق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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