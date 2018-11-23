وزير العدل الجزائري يدعو الى تكثيف الجهود لمجابهة الإرهاب والجرائم الالكترونية وتهريب المهاجرين

دعا وزير العدل الجزائري الطيب لوح حافظ الاختام إلى وضع آليات إقليمية ودولية تتماشى مع المنظومة التشريعية والمعايير الدولية التي تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالدول العربية.

وأكد في مداخلته خلال جلسات مؤتمر وزراء العدل العرب في دورته (34) المنعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم، أكد ضرورة تطوير المنظومات التشريعية، داعيا الى تكثيف الجهود لمجابهة الإرهاب والجرائم الالكترونية وجرائم الحدود وتهريب المهاجرين والتي وصفها بالجرائم الفتاكة.

وأكد دور بلاده فى الإصلاح والتنمية البشرية لا سيما وأنها عاهدت عددا مقدرا من الإتفاقيات والصكوك الدولية ومشاركتها في المحافل الدولية في إطار التعاون الدولي المشترك مؤكدا مساندة بلاده لمجلس وزراء العدل العرب بالقدر الذى يحقق الآمال المرجوة لافتا الى أن القضاء هو العمود الفقري الذي تبنى عليه دعائم دولة الحق والقانون متمنيا أن يخرح المؤتمربتوصيات وبنود من شأنها أن تشد أذر الدول العربية وذلك لسيادة حكم القانون.

وحذر من التحديات التى تواجه العالم العربي و المتعلقة بتنامي الإرهاب والتطرف، داعيا الى توحيد الجهود من اجل القضاء عليه وتجفيف منابعه مبينا ان إدراج المبادرة الجزائرية المتعلقة بتجريم دفع الفدية للإرهابيين يعتبر تحقيقا للتوافق مع قرارات مجلس الامن والجامعة العربية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)