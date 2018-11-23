فيديو | إصابات في قمع الاحتلال لمسيرات الضفة

من مواجهات راس كركر الأسبوع الماضي. تصوير: عصام الريماوي

الخليج 365 | فريق التحرير

أُصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرات منددة بالاستيطان وجدار الفصل في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وفي قرية كفر قدوم شرق، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي تجاه المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان التي خرجت عقب أداء صلاة الجمعة في القرية.

وقالت مصادر محلية إن الطواقم الصحية نقلت 4 إصابات بالرصاص المطاطي، بينهم طفل ومتضامنة إيطالية، كما عالجت عشرات الحالات بالاختناق ميدانيًا.

كما أُصيب العشرات بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال المسيرة التي خرجت ضد مصادرة أراضي جبل الريسان لصالح المستوطنين في قرية راس كركر غرب رام الله.