مقتل طفل سقط من علو في خان يونس

الخليج 365 | فريق التحرير

تُوفي طفل (5 أعوام) وأُصيبت شقيقته بجراح خطيرة، اليوم الجمعة، إثر سقوطهما من علو بمنزلهما في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن الطفل فريد أكرم صافي لقي مصرعه وأصيبت شقيقته من سكان منطقة البلد في خان يونس إثر سقوطهما من شرفة منزلهما في الطابق الرابع.