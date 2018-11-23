كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة العراقية تشكل خلية أزمة لمواجهة السيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الجمعة، تشكيل خلية أزمة، لإنقاذ المحاصرين من جراء السيول، التي اجتاحت قضاء الشرقاط ومناطق الفيضانات على خلفية الأمطار الغزيرة في محافظة صلاح الدين، 170 كيلومتراً شمالي بغداد.

وأوضح بيان للحكومة العراقية أن عبد المهدي "يتابع شخصياً وبشكل مستمر، تطورات السيول المدمرة التي ضربت قضاء الشرقاط ومناطق أخرى من محافظتي صلاح الدين ونينوى، وأدت إلى عدد من الوفيات والمفقودين وانهيار جسر الحورية، القريب من قرية الحورية".

وذكر البيان، أن رئيس الوزراء وجه "فوراً بتشكيل خلية أزمة من قيادة عمليات صلاح الدين، وكافة التشكيلات المدنية في الحكومة المحلية، مدعومة بالمروحيات والآليات الثقيلة، للتدخل الفوري والإشراف المباشر على عمليات الإنقاذ، لتقليل الخسائر البشرية والمادية وتعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه خلال اليوميين القادمين".

ويتعرض العراق اليوم الجمعة، إلى موجة سيول وفيضانات على خلفية أمطار غزيرة اجتاحت عدداً من المحافظات، وأوقعت في حصيلة أولية 23 قتيلاً وأكثر من 20 مصاباً وفقدان 3 من عناصر البيشركة الكردية وغرق أكثر من 800 منزل وتدمير مدرسة.