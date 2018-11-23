كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان: عشرات الضحايا جراء انفجار هز مسجداً في قاعدة للجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هز انفجار مسجداً في قاعدة للجيش الأفغاني خلال صلاة الجمعة اليوم، ما أدى إلى مقتل أو إصابة عدد من الجنود، كما أعلن مسؤولون.
وقال متحدث باسم حاكم خوست، إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 22 آخرون بجروح، لكن لم يتسن التحقق من تلك الحصيلة من مسؤولين عسكريين.
ولم تتبن أي جهة على الفور الانفجار الذي وقع في ولاية خوست بشرق البلاد، فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع غفور أحمد جاود، إنه تم تسجيل وقوع ضحايا.
وأضاف جاود، أنه نُقل بعض المصابين إلى المستشفى في عاصمة الولاية خوست، فيما أوفدت 4 مروحيات إلى المكان لنقل الجرحى الآخرين إلى كابول.
ولم يتضح عدد المصلين الذين كانوا داخل المسجد عند وقوع الانفجار أو طبيعته.
وتقع خوست على الحدود مع المناطق القبلية في باكستان.
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