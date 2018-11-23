كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع 7 أشخاص بينهم 5 أطفال جراء السيول بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، مصرع 7 أشخاص بينهم 5 أطفال جراء السيول في منطقة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين بالعراق. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا...

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