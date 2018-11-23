“الكاف” يكشف عن حكام مباراة حسنية أكادير القارية

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، رسمياً عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة حسنية أكادير أمام فريق الحرس النيجيري الوطني، برسم الدور التمهيدي الأول، لكأس الكنفدرالية.

وتم اختيار كل من نبيل بوخالفة لإدارة اللقاء القاري، بمساعدة كل من مقران كوراري، وبوعبد الله عوماري حكما مساعدا ثانيا، و عوين سعيد، حكماً رابعاً.

وتتجه الأنظار، الثلاثاءا المقبل، إلى ملعب أدرار بأكادير، الذي يستضيف أولى المواجهات القارية لغزلة سوس بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد احتلال المجموعة للرتبة الثالثة في سبورة الترتيب، خلال الموسم الرياضي الماضي، ليرافقها نهضة بركان، المتوج بالنسخة الأخيرة لكرة العرش، بالمسابقة.

في المقابل، ستكون الكرة الوطنية، ممثلة بالثنائي الوداد الرياضي، وإتحاد طنجة، بطل النسخة الماضية للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بعصبة الأبطال الإفريقية “تشامبيونز ليغ”.