الأميرة للاحسناء تتسلم بطوكيو جائزة “غوي” الدولية للسلام 2018

تسلمت الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، اليوم الجمعة، بطوكيو، الجائزة الدولية التي تمنحها مؤسسة “غوي” للسلام كل سنة تتويجا لعمل أو تأثير شخصية من أجل تنمية عالم مستدام يعمه السلام، من يدي هيرو سيونجي، رئيس المجلس الإداري لمؤسسة “غوي”، التي تدعم الحوار والمبادرات من أجل السلام.

وتقوم فلسفة المؤسسة وعملها على “إعلان جبل فوجي من أجل الحياة على الأرض”، الذي يبسط مبادئ المسؤولية الشاملة من أجل بناء عالم مستدام ينعم بالسلام في القرن الحادي والعشرين.

وجرى حفل تسليم الجائزة ضمن فعاليات منتدى “بناء عالم الغد، اليوم” الذي تم في إطاره توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الدولية للشباب، والتي تنافس عليها هذه السنة مرشحون من 162 دولة، حول موضوع “التغيير الذي أصبو إلى تحقيقه”، وتوجت في فئة الأطفال مرشحا من الهند وفي فئة الشباب متسابقا من الفلبين.

وتكافئ جائزة مؤسسة “غوي” للسلام كل عام، منذ سنة 2000، مسؤولين سامين أمثال ميخائيل غورباتشوف، وبيل غيتس، وأوسكار أرياس سانشيز، والمدافع عن البيئة ليستر براون.