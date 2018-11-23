جمعية الثقافة العربية: 250 منحة على اسم روضة بشارة عطاالله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتفلت جمعية الثقافة العربية، اليوم الجمعة، بإِطلاق برنامج المنح الدراسيّة على اسم الراحلة روضة بشارة عطالله، في قاعة "نيو غراند بالاس" في مدينة نتسيرت عيليت بحضور أعضاء الهيْئة الإِداريَّة وطاقم المتطوّعين في الجمعية وجمهور غَفير من الطُّلاب الحاصِلين على المِنَح.

وتخلَّلَ الحفل كلمات تَرحيب من مديرة جمعية الثّقافة العربيّة، رُلى خوري، وعضو الهيئة الإدارية، المحامي فُؤاد سلطاني، والطالب يحيى أبو ريّا، وخريجة الجمعيّة المحامية سهير أسعد من مركز "عدالة" الحقوقي، والتي عايشت الراحلة روضة بشارة عطالله، وسردت سيرة حياتها كشخصيّة وطنيّة تميزت بالمحبة والعطاء بلا حدود.

وتحدّثت أسعد عن حلم روضة عطالله، وقالت إنها "كانت تريد أن تقدّم المنح والتربيّة الوطنيّة وحب الهويّة لأكبر عدد من الطلاب الجامعيين، ولذلك فإنَّها تستحق أن يطلق اسمها على منحة جمعية الثقافة العربيّة".

أمّا الطالب أبو ريّا فقد عدّد الفعاليات والورش والنشاطات والقيم التي تغرسها الجمعيّة في نفوس الطلاب من خلال مشروع المنح وتعزيز الهويّة والانتماء، والتي ترتقي بالطلاب مع كل مشروع وبرنامج.

وفي ختام البرنامج، تمّ عرض شريط فيديو يروي سيرة الرّاحلة روضة بشارة عطالله، قبل أن تتم عمليّة توزيع المنح على 250 طالبًا للسنة الثانية عشرة على التوالي، ولمدّة ثلاث سنوات.