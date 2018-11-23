جريمة قتل عوض نعيمي بجديدة المكر: 11 عاما سجن للمتهم الرئيسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبرمت النيابة العامة ومحامي الدفاع عن المتهم الرئيسي في جريمة قتل الشاب عوض نعيمي (43 عاما) من جديدة المكر بإطلاق النار عليه، في 26.07.2016، تقضي بالسجن الفعلي 11 عاما بعد تعديل لائحة الاتهام.

وجرت المصادقة من قبل المحكمة على صفقة الادعاء التي قدمت يوم أمس، الخميس، حيث جرى تعديل لائحة الاتهام ضد المتهم الرئيسي، محمد شتيوي، بتحويل بنود الاتهام من القتل المتعمد إلى القتل غير المتعمد، وبذلك فرضت المحكمة عليه السجن الفعلي 11 عاما.

ووفق صفقة الادعاء فإن المجريات القضائية في ملف جريمة القتل كانت طويلة ومعقدة بالنسبة للمحكمة والنيابة العامة، والتي أدت في نهاية المطاف إلى الاتفاق على إبرام صفقة ادعاء وتعديل لائحة الاتهام.

وجاء في لائحة الاتهام أن "الضحية عوض نعيمي كان برفقة قريبه وابنته داخل سيارة، وبعد أن طاردتهم دراجة نارية كان يستقلها مقنعان أطلقت النار عليهم بصورة عشوائية. وأصابت إحدى الرصاصات سائق السيارة وهو شقيق الضحية في قدمه، فيما أصيب الضحية عوض نعيمي برصاصة في الرأس توفي على أثرها في المكان. ثم أقدم المتهمان على إضرام النار في الدراجة النارية بعد تنفيذ الجريمة، ومن ثم لاذا بالفرار".