شركات الائتمان ترزح تحت "بلاك فرايدي": 10 آلاف صفقة بالدقيقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسبب الإقبال الجنوني على التسوق الأونلاين في يوم الخصومات العالمي "الجمعة السوداء/ بلاك فرايدي"، اليوم الجمعة، بعطل نتج عنه تباطؤ في عمل أنظمة شركة الخدمات المصرفية الأتوماتيكية في البلاد، مما تسبب في مشاكل في تحصيل وتخليص الائتمان في الصفقات التجارية.

وتمكنت الفرق الفنية التابعة لشركة الخدمات المصرفية الأتوماتيكية في البلاد، والتي تدير أنظمة الدفع الائتمانية، من إصلاح العطل وتنظيم الصفقات الشرائية على مواقع الإنترنت وضبط الضغط على الأنظمة إثر تهافت الناس على الشراء، والذي تسبب بتأخيرات في بعض المعاملات الائتمانية في فترة ما بعد الظهر.

وأفادت المعطيات التي أوردتها صحيفة "ذا ماركر" أنه في ساعات الذروة من اليوم، وصلت عمليات الشراء إلى 10000 معاملة (صفقة) في الدقيقة، علما بأن أيام الجمعة تعتبر أيام مليئة بالمشتريات الائتمانية، لكن "بلاك فرايدي" تسبب بالوصول إلى معدلات شراء استثنائية.

وأشار الموقع إلى أن العمليات الشرائية الائتمانية، عملت في معظم أوقات النهار بصورة طبيعية وسليمة، حيث تمت المصادقة على الغالبية العظمى من المعاملات بطريقة طبيعية وسريعة وسلسة.

وأوضح أن الإقبال في صفوف الإسرائيليين يسجل أرقاما قياسية في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ولف "ذا ماركر" إلى أنه خلال عيد العزاب الصيني (10-11 تشرين الثاني/ نوفيمبر)، أوصى الإسرائيليون على 4 ملايين طرد اشتروها عبر مواقع التسوق الإلكتروني، مقارنة مع 3 ملايين طرد من العام الماضي، وفقًا لمعطيات شركة "بريد إسرائيل).

وشهدت جميع منصات التسوق الإلكتروني إقبالًا كثيفًا من أولئك الذين يسعون للاستفادة من عروض وتخفيضات "البلاك فرايدي"، الحدث السنوي الذي ينتظره الملايين في مختلف الدول حول العالم والذي بدأ في الولايات المتحدة الأميركية عام 1869.