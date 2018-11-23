أليغري: كريستيانو يستحق الفوز بالكرة الذهبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، أن نجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، يستحق حصد الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لهذا العام.

وذكر أليغري خلال وقائع المؤتمر الصحافي لمباراة سبال بالدوري الإيطالي "لا أعرف شيئًا عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، لكن في العموم كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بها".

وأضاف "باولو ديبالا يقوم بعمل جيد، إنه لاعب رائع من الناحية البدنية والعقلية، وبإمكانه مواصلة النمو، بينما سامي خضيرة خارج مباراة الغد، وإيمري كان قد يكون متاحًا خلال أسبوعين، أما ماتويدي فقد عاد اليوم.. ولدينا ميراليم بيانيتش وبنتانكور، لذلك لا توجد حالة طوارئ بالنسبة للاختيارات".

وتابع "سبال يلعب بشكل جيد، فازوا خارج ملعبهم أمام روما وفي بولونيا. إنهم رائعون من الناحية البدنية وهم واحد من الفرق الموجودة في أسفل الجدول، ولكن من الصعب اللعب ضدهم، لذلك علينا السيطرة على المباراة بالطريقة الصحيحة".

وأردف "ديبالا عاد يوم الخميس وكان متعبًا قليلا، غدًا قد يتواجد على مقاعد البدلاء، أما ماريو ماندزوكيتش وكريستيانو سيلعبان بكل تأكيد، خاصة أن هناك تفاهمًا جيدًا بينهما، وعندما نلعب بثلاثي في الأمامي بتواجد ديبالا، فإن الفريق يعبر عن نفسه جيدًا".

وواصل "غدًا، ماتيا بيرين سيبدأ في حراسة المرمى، كيلليني يتحسن أكثر مع التقدم في العمر. لدينا 3 مباريات في أسبوع، لذا سنرى ما إذا كان سيلعب غدًا وإلا فواحد من مهدي بنعطية أو دانيلي روجاني سيبدأ".

وأكمل "بيانيتش أصبح لاعبًا مهمًا للغاية، سواء في تمريراته الجيدة أو اعتراض العديد من الكرات، بين الحين والاَخر سأعطيه بعض الراحة من المباريات".

ونوه مدرب البيانكونيري، لإمكانية إراحة بليز ماتويدي "ربما لن يلعب غدًا لأنه لعب الكثير، أعطيته 3 أيام لأنه احتاج للراحة".

واختتم "دوغلاس كوستا لاعب يملك صفات فريدة ويمكنه أن يحدث الفارق سواء إذا بدأ المباراة أو شارك كبديل".

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة.