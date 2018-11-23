مدرب ليفربول: غوارديولا أفضل مدرب بالعالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، بنظيره الإسباني ومدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا.

وقال كلوب لقناة "سكاي سبورت نيوز"، "أعتقد أن بيب أفضل مدرب في العالم، كما أنه يقوم بعمل رائع للغاية".

ويحتل ليفربول، المركز الثاني في جدول ترتيب البريمييرليغ برصيد 30 نقطة، متأخرًا عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطتين فقط، بعد مرور 12 جولة.

وعند سؤاله عن أفضل لحظة في مسيرته مع ليفربول، أجاب المدرب الألماني "عندما سجل ديان لوفرين الهدف الرابع أمام بوروسيا دورتموند في الدقيقة (90+1)".

واستطرد "لكي أكون صادقًا بنسبة 100 بالمئة، لقد كان يومًا خاصًا بالنسبة لي وللفريق، نظرًا للأجواء الرائعة التي عشناها في هذه الليلة".

وكان ليفربول قد نجح في التغلب على دورتموند بنتيجة 4-3، من مواجهة الفريقين في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي خلال موسم 2015-2016.