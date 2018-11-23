دراسة: الكافيين يؤثر سلبًا على حجم المولود وفترة الحمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة حديثة في الكلية الأميركية لطب التوليد وأمراض النساء، أن النساء الحوامل اللائي يستهلكن الكافيين، في المشروبات مثل القهوة أو الشاي يلدن أطفالا أصغر حجما مقارنة بنساء يمتنعن عن تناول هذه المادة المنبهة خلال شهور الحمل.

ووفقا للكلية فإن استهلاك الكافيين يزيد من مخاطر الولادة المبكرة أو ولادة أطفال أقل وزنا لدى حتى النساء اللائي يتناولن أقل من 200 ميليجرام من الكافيين يوميا، وهي من المفترض أن تكون الكمية الآمن استهلاكها خلال شهور الحمل.

وقال قائد فريق الدراسة والباحث في جامعة دبلن في إيرلندا لينج وي تشين، في رسالة بالبريد الإلكتروني وفق "رويترز" إنه "استنادا إلى الصلات الثابتة التي لاحظناها، ولأن العديد من حالات الحمل غير مخطط لها فإننا ننصح الحوامل أو النساء الراغبات في الحمل على الأقل بالحد من استهلاك القهوة والشاي أو أي مشروبات تحتوي على الكافيين".

وأضاف تشين أن الدراسة لا يمكنها تفسير العلاقة بين السبب والنتيجة، وذكر الباحثون في المجلة الأميركية للتغذية السريرية أنه هناك العديد من الدراسات السابقة التي ربطت التعرض للكافيين في الرحم بتأثيرات سلبية.

ويذكر أنه في معظم هذه الدراسات كانت القهوة هي المشروب الرئيسي الذي يحتوي على الكافيين.

وفي الدراسة الأخيرة فحص فريق البحث 941 زوجا من الأمهات والأطفال، في إيرلندا، حيث يحتسى الناس الشاي أكثر من القهوة، وكانت أكثر من نصف الأمهات في الدراسة يحتسين الشاي مقابل نحو 40 في المئة منهن فضلن القهوة.

وارتبط كل 100 ميليجرام إضافية من الكافيين يوميا، خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، بانخفاض وزن المولود 72 غراما تقريبا وبانخفاض كبير نسبيا في فترة الحمل وبانخفاض بطول الطفل ومحيط رأسه عند الولادة.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي تناولن أكبر كمية من الكافيين كانت أوزان أطفالهن أقل بحوالي 170 جراما عن اللواتي استهلكن كمية أقل من الكافيين، ولم تتأثر النتائج سواء كان الكافيين من القهوة أو الشاي.

وأضاف تشين أن "تناول كميات كبيرة من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الحد من تدفق الدم في المشيمة، الأمر الذي قد يؤثر لاحقا على نمو الجنين. يستطيع الكافيين أيضا عبور المشيمة بسهولة، قد يحدث تراكم للكافيين في أنسجة الجنين".