شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن غريفيت يختتم زيارته للحديدة ويدعو الأطراف لانتهاز الفرصة لعقد مفاوضات مباشرة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:10 مساءً, 23 نوفمبر 2018 م
المناطق - متابعات
اختتم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، زيارته لمدينة الحديدة، ودعا الأطراف لانتهاز الفرصة لعقد مفاوضات مباشرة بشأن الأزمة اليمينة، بحسب ما أعلنته “سكاي نيوز”، اليوم الجمعة.
يشار إلى أن جريفيث، التقى أمس الخميس، الحوثيين لبحث مشاركتهم في مشاورات السلام المقرر انعقادها في السويد، إلا أنهم وضعوا شروطا للمشاركة تمثلت في نقل جرحى الميليشيات وضمان عودتهم لصنعاء.
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