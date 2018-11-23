انت الان تتابع محافظ الجيزة يُحقق مع أطباء مستشفى بولاق: هربانين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام الشاذلي ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٢ م

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إحالة الأطباء المتغيبين بمستشفى بولاق الدكرور إلى النيابة الإدارية لتغيبهم عن العمل بدون تقديم إذن أو عذر قانونى مما يؤثر بالسلب على تقديم الرعاية الصحية للمرضى ورفع المعاناة عن كاهلهم، وذلك أثناء مرور المحافظ المفاجئ بمفرده داخل مستشفى بولاق الدكرور، حيث لاحظ راشد وجود عجز فى بعض التخصصات بالمستشفى فى ظل وجود إقبال كبير من المواطنين على العيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ والعظام، مشيرًا إلى أن مستشفيات المحافظة تعانى من نقص عدد الأطباء.

وقال المحافظ، إنه من غير المقبول أن يتغيب عدد كبير من الأطباء، فى الوقت الذى يتوافد عليه الآلاف من المرضى يوميا طلبا للعلاج فضلا عن تراجع مستوى النظافة وعدم وجود أمن داخلى، مؤكدًا على ضرورة عدم مغادرة أى طبيب أو ممرض أو صيدلى أو فنى للعمل قبل انتهاء المواعيد الرسمية مع توفير نبوتجيات للعمل فى الفترات