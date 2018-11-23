محافظ الجيزة يُحقق مع أطباء مستشفى بولاق: هربانين

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام الشاذلي ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٢ م
قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إحالة الأطباء المتغيبين بمستشفى بولاق الدكرور إلى النيابة الإدارية لتغيبهم عن العمل بدون تقديم إذن أو عذر قانونى مما يؤثر بالسلب على تقديم الرعاية الصحية للمرضى ورفع المعاناة عن كاهلهم، وذلك أثناء مرور المحافظ المفاجئ بمفرده داخل مستشفى بولاق الدكرور، حيث لاحظ راشد وجود عجز فى بعض التخصصات بالمستشفى فى ظل وجود إقبال كبير من المواطنين على العيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ والعظام، مشيرًا إلى أن مستشفيات المحافظة تعانى من نقص عدد الأطباء.
وقال المحافظ، إنه من غير المقبول أن يتغيب عدد كبير من الأطباء، فى الوقت الذى يتوافد عليه الآلاف من المرضى يوميا طلبا للعلاج فضلا عن تراجع مستوى النظافة وعدم وجود أمن داخلى، مؤكدًا على ضرورة عدم مغادرة أى طبيب أو ممرض أو صيدلى أو فنى للعمل قبل انتهاء المواعيد الرسمية مع توفير نبوتجيات للعمل فى الفترات
وأوضح، أنه تم تخصيص 2 مليون جنيه لتدعيم المبنى الإضافى ببولاق الدكرور، لافتًا أن هناك تنسيقًا كاملا مع وزارة الصحة للعمل على تطوير المستشفى بشكل كامل للتخفيف عن كاهل المرضى من أهالى المنطقة المترددين على المستشفى.
وكلف المحافظ، الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة ورئيس فرع التأمين الصحى بالجيزة، بالوقوف على السلبيات التى رصدها داخل المستشفى ووضع جدول زمنى محدد لتلافيها.
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