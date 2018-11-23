انت الان تتابع خوفا على حياته.. ترامب يتجاهل زيارة القوات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يرى معظم رؤساء الولايات المتحدة أنه يجب زيارة القوات الأمريكية في الخارج إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض لانتقادات بسبب تجاهله زيارة قوات بلاده حتى الآن

بداية من الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور في الخمسينيات، إلى الرئيس السابق باراك أوباما، لم يتخلف القادة الأمريكيون عن زيارة مناطق الحروب والنزاع، لتقديم الدعم للجنود الأمريكيين المشاركين في هذه الحروب، إلا أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لم يفعل ذلك بعد، وسط العديد من التكهنات من بعض المسؤولين بأنه قام بذلك متعمدا، وهو ما تسبب في تعرضه لانتقادات لعدم قيامه بزيارة القوات في عيد الشكر، مكتفيا بإجراء لقاءات عبر الهاتف مع الجنود الأمريكيين في مناطق الصراع، من منتجع "مارالاجو" في ولاية فلوريدا.

ورغم أن قادة أمريكا السابقين أمثال بوش وأوباما، قاموا بزيارة القوات في مرحلة ما خلال فترة حكمهم، إلى مناطق النزاع عدة مرات خلال فترات رئاساتهم، فيما يشبه "التقليد"، فإن ترامب لم يقم بتلك الخطوة، وفقا للمؤرخ وصاحب كتاب "رؤساء الحرب" مايكل بيسشلوس. وقال بيسشلوس لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه "في

ورغم أن قادة أمريكا السابقين أمثال بوش وأوباما، قاموا بزيارة القوات في مرحلة ما خلال فترة حكمهم، إلى مناطق النزاع عدة مرات خلال فترات رئاساتهم، فيما يشبه "التقليد"، فإن ترامب لم يقم بتلك الخطوة، وفقا للمؤرخ وصاحب كتاب "رؤساء الحرب" مايكل بيسشلوس.

وقال بيسشلوس لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه "في العصر الحديث، نتوقع من الرؤساء أن يفعلوا ذلك بشكل أكثر بكثير عما كان عليه الأمر في الماضي، عندما كان السفر أكثر صعوبة"، مضيفا أن عدم زيارة ترامب للقوات الأمريكية، يجعل الناس يتساءلون عن السبب.

ومنذ ما يقرب من عامين في البيت الأبيض، لم يقم ترامب بزيارة مناطق النزاع، في الوقت الذي يشارك فيه الجنود الأمريكيون في حروب في 7 دول مختلفة.

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وخلال المكالمة الهاتفية التي أجراها اليوم مع الجنود الأمريكيين، اشتكى ترامب من الصفقات التجارية غير العادلة، وانتقد أوباما، ومحكمة الاستئناف، وأعلن تعهده بإبقاء المهاجرين غير الشرعيين خارج البلاد.

وعندما قال قائد سلاح الجو في أفغانستان: إن "الرجال الذين يقاتلون يعرفون أن مهمتهم هي منع المزيد من الهجمات على الأراضي الأمريكية"، أجاب ترامب "أبقهم بعيدًا عن شواطئنا، هذا هو السبب في أننا نشدد قبضتنا على الحدود".

وألمح ترامب إلى احتمال زيارة منطقة حرب، حيث صرح في المكالمة: "أعتقد أنك سوف ترى ذلك يحدث"، مضيفًا: "هناك أشياء يجري التخطيط لها، لا نريد أن أتحدث عنها لأسباب أمنية".

وخلال حكمهم زار عدد من القادة الأمريكيين مناطق الحرب، ففي عام 1952 التقى دوايت آيزنهاور بالقوات الأمريكية في كوريا خلال الحرب الكورية، كما قام ليندون جونسون بزيارة مفاجئة لجنوب فيتنام في عام 1967، واحتفل جورج بوش الأب بعيد الشكر مع القوات في السعودية خلال حرب الخليج عام 1990.

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وحضر الرئيس الأسبق بيل كلينتون وابنته تشيلسي عشاء عيد الشكر عام 1999، مع القوات الأمريكية في كوسوفو.

لماذا لم يزر ترامب القوات الأمريكية حتى الآن؟

يدعي ترامب أنه يعارض فكرة زيارة القوات الأمريكية في الخارج لأسباب أيديولوجية، إلا أن صحيفة "واشنطن بوست" ، أشارت إلى أنه لا يريد المخاطرة بحياته.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، رفض ذكر اسمه، قوله: إن "ترامب متخوف من أن زيارة مناطق الصراع ستضعه في مواجهة الخطر".

وتابع المسؤول الأمريكي، أنه لم يكن مهتمًا أبدًا بزيارة القوات الأمريكية في مناطق الصراع، مشيرا إلى أنه يخاف من هذه المواقف، إنه "خائف من أن يقتلوه ".

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ويزعم الرئيس الأمريكي أنه يرفض زيارة القوات في مناطق الصراع، لأنه لا يريد أن يربط نفسه بالحروب التي يعتبرها بمثابة إخفاقات.

يذكر أن ترامب لم يلتحق بالخدمة العسكرية، حيث حصل على خمسة تأجيلات في حياته، أربعة منها عندما كان في الجامعة، وبعد تخرجه، حصل على تأجيل طبي بسبب مشكلة طبية في عظام الكعب.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كان لترامب تاريخ طبي سابق "لا تشوبه شائبة"، مشيرة إلى أنه من المثير للدهشة أنه تم فحصه جسديًا من قبل القوات المسلحة في عام 1966، أي قبل عامين من تشخيص المشكلة في العظام.