الجارديان: 34 ألف لاجئ توفوا في طريقهم لأوروبا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٠ م
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية 64 صفحة لأسماء 34.361 لاجئًا توفوا خلال الـ25 سنة الأخيرة، أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا، وقال مارك رايس أوكسلي، رئيس تحرير المشاريع الخاصة في الصحيفة، هذه القائمة تكشف عن الحقيقة المرعبة لتصاعد البؤس البشري، فكان بالإمكان تجنب هذه الوفيات التي تحدث من 25 عاما وحتى يومنا هذا، وهذا دليل حاد لفشل سياسة الديمقراطيات الليبرالية، لافتًا إلى أن القائمة تحتوي على اسم وجنس وعمر الشخص، وبلدهم الأصلي، وكيف ومتى مات، وتشمل اللاجئين بدءا من أطفال لا تزيد أعمارهم عن شهرين، جنبا إلى جنب مع الكبار الذين يبلغون 66 عاما.
لم يكن من المعلوم منشأ بعض اللاجئين من القائمة، والمعلوم منهم يأتون من: «منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى»، وفي السنوات السابقة أتى العديد من أوروبا الشرقية، مثل البوسنة وألبانيا وبولندا، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك. وتضم القائمة 500 مهاجر «100 طفل و400 بالغ»، من أثيوبيا،
لم يكن من المعلوم منشأ بعض اللاجئين من القائمة، والمعلوم منهم يأتون من: «منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى»، وفي السنوات السابقة أتى العديد من أوروبا الشرقية، مثل البوسنة وألبانيا وبولندا، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وتضم القائمة 500 مهاجر «100 طفل و400 بالغ»، من أثيوبيا، والسودان، والصومال، وسوريا، غرقوا في البحر الأبيض المتوسط بعد أن حاول المهربون الجمع بين قاربين.
ويسلط جزء آخر من قائمة الضوء على رجل نيجيري يدعى «شيجي لابيت»، الذي بلغ 34 عاما حين اختنق حتى الموت في عام 1994 بعد محاولة ضابط شرطة في لندن له من تثبيته أثناء الاعتقال، وقد انتحر أكثر من 300 لاجئ.
وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، سابقا، في بيان، أن العدد الإجمالي للمهاجرين واللاجئين الذين دخلوا أوروبا بحرا هذا العام بلغ 50 ألفا.
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