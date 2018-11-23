الان تتابع عاجل.. رئيس الوزراء اليمني: ندعم جهود جريفيث لكن وفق المرجعيات الثلاث والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل “لويز بنتو” يخترق أجهزة نصف مليون مستخدم لنظام الأندرويد ميزة خفية في آيفون تتيح “التنصت” سامسونغ ترفع سقف التحدي.. وتُعلن عن الهاتف “الوحش” خاصية سرية في آيفون تفيدك بالكتابة سريعاً

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