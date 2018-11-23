شكرا لقرائتكم العراق.. فيضانات تحاصر أهالي الشرقاط وتعزلهم عن العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اجتاحت سيول وفيضانات غزيرة منذ فجر، اليوم الجمعة، قرى ونواحي قضاء #الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين بالعراق، مما تسبب بخسائر مادية جسيمة، ضربت الممتلكات الخاصة والعامة.

وقريتا الجرناف والحورية وأجزاء من قرية الخضرانية هي الأكثر تضرراً من هذه الفيضانات.

وقد وصل ارتفاع المياه في بعض القرى إلى أكثر من مترين، وأدى إلى جرف بعض السيارات.

من جانبه، أوضح قائم مقام قضاء الشرقاط، علي دودح، في تصريح صحافي أن موجة الأمطار الغزيرة أدت إلى سيول قوية ضربت مناطق وقرى القضاء، والتي بدورها تسببت بأضرار جسيمة في المنازل والمحال التجارية وشبكة الكهرباء وتضرر عدد كبير من السيارات وانجرافها إلى وادي "الأيمن".

من جهته، قال النائب عن محافظة صلاح الدين، أحمد الجبوري، في بيان مقتضب، إنه وجّه نداء إلى وزارة الدفاع من أجل إطلاق عمليات الإخلاء الجوي للعوائل المحاصرة والعالقة على أسطح المنازل.

وكان أهالي القضاء أطلقوا نداء استغاثة من أجل إجلائهم، بسبب خطر الفيضانات مؤكدين انتظارهم فرق الإنقاذ.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة رسمية عن وجود خسائر بشرية، إلا أنه تم تأكيد انقطاع أسلاك الكهرباء وتحطم أبراج الاتصال، مما أدى إلى عزل سكان المنطقة تماماً عن العالم الخارجي.