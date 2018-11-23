التنمية المحلية تعتزم تطبيق صندوق القمامة المدفون بالمحافظات السياحية

شريف حربي: كشف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، عن عزم الوزارة تعميم تجربة صندوق القمامة المدفون تحت الأرض بالمحافظات السياحية، على غرار التجربة المنفذة بالبحر الأحمر، لافتا إلى أن هذه الفكرة تعد ظاهرة حضارية تتناسب مع شريحة السياح القادمين من مختلف الجنسيات لزيارة معالم مصر السياحية.وأضاف قاسم، لـ "الشروق"، أن فكرة "الصندوق المدفون" تضمن عدم ظهور أي ملامح للمخلفات فوق سطح الأرض، وتم تنفيذها في البحر الأحمر ولاقت ترحيبًا كبيرًا، نظرًا لأنها ظاهرة حضارية تتواكب مع المقومات السياحية الموجودة في المحافظات...

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