الحريري التقى سفيرة الأوروغواي ورئيس "مؤسسة البطريرك صفير" ووفدا من الأمن العام

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عرض رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، مع سفيرة الأورغواي في لبنان مارتا انيس بيزانللي، الّذي التقاها في "بيت الوسط" لآخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان الحريري قد التقى رئيس "مؤسسة البطريرك صفير" الدكتور الياس صفير، الّذي وجّه له دعوة لحضور العشاء السنوي للمؤسسة في فندق "الحبتور".
كما التقى رئيس الحكومة المكلف وفدًا من المديرية العامة للأمن العام، ضمّ العميد رياض طه والعقيد بسام فرح، اللذين سلّماه دعوة للمشاركة في المؤتمر الّذي تنظّمه المديرية في 26و27 تشرين الثاني الحالي تحت عنوان اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على القارة الإفريقية.
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