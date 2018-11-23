النشرة: جريح جراء حادث صدم على طريق عام أرنون وانحراف سيارة عن مسارها في عدلون

بيّن مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بأنّ "سيارة صدمت شابًّا على طريق عام ارنون، وقد حضر ​الدفاع المدني​ وتمّ نقله إلى المستشفى".

كما أفاد بـ"انحراف سيارة عن مسارها في بلدة ​عدلون​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".