النشرة: جريح جراء حادث صدم على طريق عام أرنون وانحراف سيارة عن مسارها في عدلون

بيّن مراسل "النشرة" في النبطية بأنّ "سيارة صدمت شابًّا على طريق عام ارنون، وقد حضر الدفاع المدني وتمّ نقله إلى المستشفى".
كما أفاد بـ"انحراف سيارة عن مسارها في بلدة عدلون، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
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