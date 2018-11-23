وزير النقل الإيراني: روسيا وإيران تبحثان بمشروع مشترك لإنتاج مركبات وقطارات

كشف وزير النقل والتخطيط العمراني ال​إيران​ي محمد إسلامي عن "مباحثات روسية- إيرانية حول إنشاء مشروع مشترك لإنتاج مركبات الركاب والشحن والقطارات"، لافتًا إلى "أنّه يأمل في تحقيق نتائج إيجابية في هذه القضايا في وقت قصير".

ونوّه في حديث صحافي إلى "وجود مفاوضات للاتفاق النهائي حول عمليات الشراء الّتي تقوم بها الشركات الإيرانية من سيارات الركاب والشحن الروسية".

وكان وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​، قد أعلن في وقت سابق أنّ "​روسيا​ تفهم إيران لأنّها أيضًا تعد ضحية ​العقوبات الأميركية​".

يُذكر أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ أعادت فرضت عقوبات واسعة النطاق ضدّ إيران، اعتبارًا من يوم 7 آب 2018، كانت معلّقة في السابق عقب التوصّل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي لطهران بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، الّتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار الماضي.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم الخامس من تشرين الثاني الحالي، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.